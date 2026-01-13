Haberler

Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekonomi yönetimi, martta ödenecek emekli bayram ikramiyeleri için iki formül üzerinde duruyor. Seçeneklerden biri memur zammı oranında artışla ikramiyenin 4 bin 744 TL'ye çıkması, diğeri ise seyyanen artışla 5 bin–5 bin 500 TL bandına yükselmesi. Kararın şubatta açıklanması bekleniyor.

  • Emekli bayram ikramiyeleri için 2026'da memur zammı oranında artırılması veya 5 bin TL seviyesine yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.
  • Memur zammı oranı seçeneğinde ikramiyeler 4 bin 744 TL'ye çıkacak.
  • Seyyanen artış seçeneğinde ikramiyeler 5 bin ile 5 bin 500 TL bandına çıkarılacak.

Ekonomi yönetimi, emekli bayram ikramiyesinin 2026'da ne kadar olacağına yönelik çalışmalarını sürdürürken masada iki seçenek öne çıktı. Tartışılan formüllerden birinde ikramiyelerin memur zammı oranında artırılması, diğerinde ise ikramiyenin 5 bin TL seviyesine yükseltilmesi değerlendiriliyor.

ZAMLAR NETLEŞTİ, GÖZLER İKRAMİYEDE

Bu yıl geçerli olacak asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklanırken, emekli ve memur zam oranları da geçtiğimiz hafta kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12,19, memur ve memur emeklisinin aylığındaki artış ise yüzde 18,60 olarak netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltileceğini duyurmasının ardından zam tartışmaları büyük ölçüde sona ererken, ekonomi yönetiminin henüz karara bağlamadığı başlık bayram ikramiyeleri oldu.

MASADA 2 SEÇENEK VAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ekonomi yönetimi, bu yıl ilk kez mart ayında ödenecek bayram ikramiyeleri için iki farklı formül üzerinde yoğunlaşmış durumda...

İLK SEÇENEK: MEMUR ZAMMI ORANI YANSITILACAK

İlk seçenekte, memur maaşlarındaki artış oranının doğrudan emekli bayram ikramiyelerine yansıtılması yer alıyor. Bu senaryonun hayata geçmesi halinde, geçtiğimiz yıl bayram başına 4 bin TL olarak ödenen ikramiyeler 2026 itibarıyla 4 bin 744 TL'ye çıkacak.

İKİNCİ SEÇENEK: SEYYANEN ARTIŞLA 5 BİN – 5 BİN 500 TL ARALIĞI

Diğer seçenekte ise emekli bayram ikramiyelerinde seyyanen artış planlanıyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen ikramiyelerin, bu yıl da benzer bir artışla 5 bin ile 5 bin 500 TL bandına çıkarılması düşünülüyor.

KARARIN ŞUBATTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

İkramiye konusundaki nihai kararın şubat ayında verilerek kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Haberde, artışta iki formülün dışına çıkılmayacağı da belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu

2026 fitre miktarı belli oldu
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Otomobil devi fabrikayı kapattı, AB işsiz kalanlar için 380 milyon TL destek verdi

Otomobil devi fabrikayı kapattı, işsiz kalanlara milyonlar yağdı
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu

2026 fitre miktarı belli oldu
Suriye ordusu, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Suriye'de kritik bölge "kırmızı" renkle işaretlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi