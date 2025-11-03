Haberler

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

2026 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında emeklilik sistemi yeniden düzenlenecek. Yeni modele göre, sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşı artacak; uzun süre çalışanlar daha yüksek maaş alacak. Böylece erken emeklilik yerine uzun vadeli istihdam teşvik edilecek ve SGK sistemi daha sürdürülebilir hale getirilecek.

2026 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında emekli maaşı bağlama sistemi yeniden düzenleniyor. Yeni modele göre, sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşı artacak. Böylece uzun yıllar çalışanlar daha yüksek maaş alabilecek.

Emeklilik sisteminde köklü bir değişikliğin hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin 2026 yılı programında, sosyal güvenlik yapısının daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Buna göre, emekli maaşı bağlama oranı (ABO) uzun süre çalışanları ödüllendirecek şekilde yeniden düzenlenecek.

"ÇOK ÇALIŞANA DAHA YÜKSEK MAAŞ"

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, yeni modelin detaylarını paylaştı. Buna göre, sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşı artacak ve erken emeklilik yerine uzun süre istihdam teşvik edilecek. Karakaş, mevcut sistemin "çok çalışanı cezalandırdığını" belirterek, "Erken emeklilik dalgası prim gelirlerini azaltıyor, bütçeye ek yük getiriyor. 2026 programı bu tabloyu tersine çevirebilir" dedi.

YENİ MODELİN DETAYLARI

Yeni sistemle, uzun çalışanlara ek bağlama oranı verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda iki model öne çıkıyor:

  • İki taban maaş uygulaması: Kısmi ve tam emeklilik için ayrı taban maaşlar belirlenecek.
  • Kıdem bazlı bonus: 20-25 yılın üzerindeki her ek yıl için maaşa ilave artış yapılacak.

Bu düzenlemeyle hem SGK'nın aktüeryal dengesi güçlendirilecek hem de çalışanların erken emeklilik eğiliminin önüne geçilecek.

"2026 ADALET YILI OLABİLİR"

Karakaş, sistemin "kazan-kazan formülü" sunacağını belirterek, "Uzun süre çalışanlar yüksek maaş alırken, SGK da prim kaybı yaşamayacak. Eğer bu hedef hayata geçerse, 2026 yılı emeklilikte adalet yılı olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemenin 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında şekilleneceği, detayların ise önümüzdeki dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından netleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
