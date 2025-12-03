Haberler

Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde 'seyyanen zam' hareketliliği var
Kasım enflasyonunun netleşmesiyle emekli zammı hesapları yapılmaya başlandı. Yüzde 11 zammı kesinleşen emekliler için SGK uzmanı İsa Karakaş'tan güzel haber geldi. Karataş, Ankara kulislerinde emekliler için "seyyanen zam" hareketliliği yaşandığını ifade etti.

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11,21'lik bir zam hakkı kazandı.
  • Memur ve memur emeklilerinde zam oranı yüzde 17,57 seviyesinde kesinleşti.
  • Ankara'da emeklilere seyyanen zam yapılması ihtimali yeniden gündeme alındı.

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları büyük ölçüde netleşti. SGK uzmanı İsa Karakaş hem güncel rakamları hem de Ankara kulislerinde yeniden gündeme gelen seyyanen zam ihtimalini değerlendirdi.

TÜİK VERİLERİ ZAM TABLOSUNU NETLEŞTİRDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklaması, milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam sürecinde önemli bir eşik oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek olan zam oranları için hesaplamalar şimdiden belirginleşmeye başladı.

"SSK VE BAĞ-KUR'DA ZAM YÜZDE 11,21'E ULAŞTI"

SGK Uzmanı İsa Karakaş, son verileri değerlendirerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11,21'lik bir zam hakkı kazandığını ifade etti. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkının belirleyici olduğuna dikkat çeken Karakaş, zam oranının yüzde 17,57 seviyesinde kesinleştiğini söyledi.

Karakaş, güncel rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalarda hem en düşük emekli maaşında hem de memur emeklisi aylıklarında artış yaşanacağını belirtti. Aile yardımı dahil memur maaşlarının da yeni oranlar doğrultusunda yükselişe geçeceği öngörülüyor.

ANKARA'DA SEYYANEN ZAM HAREKETLİLİĞİ

Zam tartışmalarına yön veren en kritik kulis bilgisi ise seyyanen zam ihtimali oldu. Karakaş, "Seyyanen zam yapılmadan emeklinin rahatlaması zor. Bu konu Ankara'da yeniden gündeme alındı" diyerek hükümet içinde konunun tekrar tartışıldığını aktardı. Uzmanlara göre memur emeklilerine uzun süredir seyyanen zam yapılmaması beklentiyi artırıyor.

SEYYANEN ZAM SENARYOSU MASADA

Kulislerde en güçlü ihtimal olarak görülen seyyanen zam senaryosunun maaşlara etkisi de hesaplandı. Böyle bir düzenlemede hem SSK–Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin maaşlarında dikkat çekici artışlar gündeme gelecek.

MAAŞ EŞİTLEMESİNE BU DÖNEM SICAK BAKILMIYOR

Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu olan SSK–Bağ-Kur maaş eşitlemesine ilişkin de değerlendirme yapan Karakaş, 2023'te uygulanan düzenlemenin bu dönem için ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti. "Bu dönem eşitlemeye sıcak bakılmıyor" ifadeleri beklentilerin sınırlı olduğunu gösterdi.

GÖZLER ARALIK AYI VERİLERİNDE

Kasım verilerinin yol haritasını belirlemesiyle birlikte tüm dikkat aralık enflasyonuna çevrildi. Sonucun netleşmesiyle hem mevcut zam oranı kesinleşecek hem de Ankara'da konuşulan seyyanen zam ihtimalinin nasıl şekilleneceği ortaya çıkacak. Milyonlarca emeklinin beklediği kararların yıl bitmeden açıklanması bekleniyor.

Haber YorumlarıReşat Töre:

İNSANLARA GAZ VERMEYİN ONUN İÇİN Mİ TUIK ENFLASYONU DÜŞÜK GÖSTERIYOR BIRAKIN SEYYANEN ZAM VERMEYİ ELLERİNDEN GELSE HİÇ VERMEYECEKLER..

Haber YorumlarıObjektif Bakış:

emekli maaşı sadece ev kirasına yetmezken üst düzey memurlara 30 bin seyyanen zam verilmesi insafsızlıktır sizleri Allaha havale ediyoruz

