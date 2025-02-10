Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

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Emeklilere Zam Farkı Ödemeleri Yarın Hesaplara Yatırılacak

Emeklilere Zam Farkı Ödemeleri Yarın Hesaplara Yatırılacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin zam farkı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ödemelerin toplam tutarı 5,6 milyar TL olarak belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerin zam farkı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SGK, emeklilerin zam farkı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2025 Ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselttik. Yaklaşık 5,6 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden 11 Şubat tarihinde tahsil edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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