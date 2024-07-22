Emeklilerin zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılması sonrası, 1 Temmuz tarihinden itibaren oluşan zam farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir."

NE OLMUŞTU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içeren vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş, düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.