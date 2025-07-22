Emekli Sandığı Zam Farkı Ödemeleri 25 Temmuz'da Yapılacak

Emekli Sandığı Zam Farkı Ödemeleri 25 Temmuz'da Yapılacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2.5 milyon kişiye toplam 12 milyar lira zam farkının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesabından Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkı ödemesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka veya PTT şubelerinden alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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