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Emekli ikramiyeleri için gerekli kanun maddesi TBMM'de kabul edildi

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Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi verilmesine yönelik yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi. Yeni tutarlı ilk bayram ikramiyesinin bu hafta hesaplara yatırılabileceği değerlendiriliyor.

Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

İKRAMİYELER 4 BİN LİRA OLARAK ÖDENECEK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 11 Mayıs 2018'de eklenen madde ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira tutarında bayram ikramiyesi ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

İKRAMİYELER 15,5 MİLYON KİŞİYE ÖDENECEK

Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor. Teklifle, otoyollardan geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan yabancı plakalı araçların, geçiş ücreti ve varsa cezasının ülkeyi terk etmeden önce gümrük kapılarında tahsilatı yapılacak. Bu sayede elde edilecek tutarın yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedileceği için yıllık yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde edileceği hesaplanıyor.

Emekli ikramiyeleri için gerekli kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGokay Ergul:

Emeklinin yediğiniz Hakkı kadar sorumlulardan çıkar inşallah

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Haber YorumlarıOrhan D:

Müjde deyip haber yapıyorsunuz. Ama verdiğiniz haberin geçmişini bir araştırın. İkramiye ilk çıktığında 1.000 TL veriliyordu. o zaman ki diyanet kurban açıklaması yurt içi 850 TL idi. verilen ikramiye 2018 yılı itibariyle 1,17 kurbanlık bedeli iken günümüzü boş verin. geçen sene 11.750 tl yurt içi kurbanlık kesim fiyatı. Bu rakamlar serbest piyasa değil diyanet başkanlığının fiyatı. Hükümet resmen emeklilerimiz ile alay ediliyor. Sadaka veriyor resmen.

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Özellikle ben hak ettim böyle bir yönetimin yaptığı valla Bir beklentimiz yoktu ama emekli olarak tek beklentimiz erken seçim sandığı bekliyoruz gereken cevabı sandıkta vereceğiz inşallah

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