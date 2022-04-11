Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulundan ayrıldı

Twitter'ı aktif olarak kullanarak adından sıklıkla söz ettiren ve geçen hafta Twitter'ın yüzde 9.2'lik hissesini satın aldığını açıklayan Elon Musk'ın konuşulmaya devam ediyor.

Twitter hisselerini satın aldıktan sonra Twitter'ın yönetim kuruluna girdiğini açıklayan ve sosyal medya platformunun akıbeti ile ilgili dikkat çekici anketler hazırlayarak takipçilerini heyecanlandıran Musk ile ilgili yeni bir açıklamayı bizzat Twitter CEO'su Parag Agrawal yaptı. Agrawal, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Elon Musk'ın 9 Nisan itibariyle resmen Twitter yönetim kuruluna girdiğini söylerken fakat aynı günün sabahında Elon Musk'ın yönetim kuruluna girmekten çekildiğini duyurdu.

"ELON KATILMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Agrawal açıklamasında, "Salı günü Elon'un yönetim kuruluna atanabileceğini açıklamıştık ve incelemelerden sonra Elon resmi olarak 9 Nisan itibariyle yönetim kuruluna girdi. Fakat aynı sabah Elon yönetim kuruluna katılmak istemediğini söyledi. Ben bunun iyi olduğuna inanıyorum. Biz her zaman yönetim kurulunda olsunlar ya da olmasınlar hissedarlarımızın yorumlarını önemsiyoruz. Elon bizim en büyük hissedarımız ve biz onun uyarı ve önerilerine her zaman açığız" dedi.

HİSSESİNİ Mİ ARTIRACAK?

Fakat Musk'ın yönetim kuruluna girmek istememesi kafaları karıştırdı. Twitter ile ilgili tutkulu yorumlarda bulunan Musk, yönetim kuruluna girdiği için şirketteki hissesini yüzde 14.9'un üzerine çıkaramamıştı. Musk'ın yönetim kuruluna girmeyerek hisselerini artırmasının bir seçenek olduğu belirtildi. Şu an Musk'ın hisselerinin değeri 2.89 milyar dolar değerinde. Musk'ın hisseleri ortaya çıktıktan sonra, ünlü iş insanı Twitter üzerinden şirketin geleceği ile ilgili yorumlarda bulunmuştu.

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