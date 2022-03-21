Elon Musk'tan dikkat çeken yatırım tavsiyesi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'la birlikte dünyanın en zengin iş adamı sıralamasında birincilik yarışı içerisinde olan Elon Musk'tan oldukça dikkat çeken bir yatırım tavsiyesi geldi.

DOLAR VE ALTIN ALIMINI DESTEKLEMİYOR

Tesla'nın sahibi ve CEO'su Elon Musk yükselen enflasyon karşısında nasıl bir yatırım yapılmalı sorusuna cevap verirken klasik dolar veya altın alımını desteklemediğini belirtti. Elon Musk'a göre vatandaşlar yükselen enflasyon karşında parasını en iyi ev gibi taşınmaz varlıklara yatırım yaparak koruyabilir.

"EV GİBİ FİZİKSEL ŞEYLERE SAHİP OLMAK DAHA İYİ"

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, ABD enflasyonunun şubat ayında son 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,9'a ulaşmasından birkaç gün sonra çok ses getirecek yatırım tavsiyesiyle ilgili "İyi ürünler ürettiğini düşündüğünüz şirketlerin hisse senetlerine veya ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda dolara sahip olmaktan genellikle daha iyidir" diye konuştu.