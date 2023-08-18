Elon Musk'ın Bitcoin sattığı ortaya çıktı, kripto para piyasası çakıldı! Son 3 ayın en büyük düşüşü

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın 2021 ve 2022 yıllarında 373 milyon dolar değerinde Bitcoin sattığına yönelik haberler, kripto para piyasasını salladı. Haberle beraber çakılan Bitcoin, 25 bin 300 dolar seviyesine kadar gerileyerek son üç ayın en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirdi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu havacılık ve uzay teknolojisi şirketi SpaceX'in 2021 ve 2022'de elindeki Bitcoinleri sattığı ifade edildi. Haberin ardından Bitcoin yüzde 7'nin üzerinde düştü ve 25 bin 300 dolara kadar gerileyerek son üç ayın en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirdi.

SON 24 SAATTE 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA SATIŞ OLDU

ABD'li finans gazetesi Wall Street Journal'da dün yayınlanan bir habere göre SpaceX, 2021 ve 2022'de bilançosuna 373 milyon dolar değerinde Bitcoin dahil etti ancak bu varlıkları daha sonra sattı. Söz konusu haber haftalardır zayıf seyreden kripto piyasasını sarstı. Fiyatlar düştükçe son 24 saatte 1 milyar dolardan fazla kripto satışı oldu.

MUSK ALIM YAPTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi şirketlerin sahibi olan Musk da daha önce şirketlerinin Bitcoin satın aldığını açıklamış, Tesla bilançosunda da Bitcoin varlıklarının yer aldığı görülmüştü. Tesla'nın 2023 ikinci çeyrek bilançosuna göre şirketin Bitcoin varlıklarının çoğunu sattığı ortaya çıkmıştı. Tesla'nın elinde 936 milyon dolarlık Bitcoin'den sadece 184 milyon dolarlık kısmı kaldı.

BİTCOİN'DE SON DURUM

Hareketli saatlerin ardından saat 14.55 itibariyle Bitcoin kritik seviye olan 25 bin doların üzerinde işlem gördü. Lider kripto para birimi yüzde 7 düşüşle 26 bin 488 dolardan alıcı buluyor.