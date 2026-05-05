Elon Musk ile SEC "Twitter" davasında uzlaşmaya gidiyor

NEW Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'da hisse alımlarının geç bildirilmesiyle ilgili açtığı davayı sonlandırmak için 1,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

SEC ile Musk'ın avukatlarının başkent Washington'daki bölge mahkemesine sunduğu dilekçede, davayı uzlaşmayla sonuçlandırma konusunda anlaşıldığı bildirildi.

Dilekçede, Musk'ın, SEC'in iddialarını kabul veya reddetmediği, davanın sonlandırılması amacıyla 1,5 milyon dolar idari para cezası ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

Davanın çözüme kavuşturulması için varılan uzlaşmanın mahkemece de onaylanması gerekiyor.

Komisyon geçen yıl dava açmıştı

SEC, geçen yıl ocak ayında, yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'da hisse alımlarına yönelik Musk'a dava açmıştı.

Davada, Musk'ın, Mart 2022'de Twitter hisselerinin yüzde 5'inden fazlasını satın aldığını açıklayan raporu SEC'e zamanında sunmayarak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Böylelikle Musk'ın düşük fiyatlardan hisse satın almayı sürdürebildiği, bu durumun Musk'ın en az 150 milyon dolar eksik ödeme yapmasına imkan verdiği iddia edilmişti.

Musk'ın bildirimde bulunmayı geciktirdiği süre boyunca yatırımcıların Twitter hisselerini yapay olarak düşük fiyatlardan sattığı ve önemli ekonomik zarara uğradığı belirtilirken, mahkemeden Musk'ın para cezası ödemesine ve hisse senedi alımlarından elde ettiği haksız kazançları iade etmesine hükmetmesi istenmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
