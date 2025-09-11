Elektronik Sigara Kullanımı Tehdit Oluşturuyor

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pelin Uysal, elektronik sigara tüketenlerin önemli bir kısmının hayatlarında hiç sigara içmemiş kişiler olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tütün tüketiminden kaçınmak isteyenler için alternatif olarak gösterilen elektronik sigara, içerdiği kimyasallar ve uzun vadeli etkileriyle sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor.

Uzmanlar, elektronik sigara kullanımının akciğer hastalıkları, kalp sorunları ve bağımlılık gibi tehlikelere neden olmasının yanı sıra bireyleri tütün tüketimine başlatabileceği konusunda uyarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uysal, elektronik sigaralarda da nikotin ve benzeri bağımlılık yapıcı maddelerin bulunduğuna değindi.

Kullanıcının elektronik sigarayı eliyle ağzına götürme davranışını sürdürmesi nedeniyle hem davranışsal bir alışkanlığın hem de kimyasal bağımlılığın gelişebildiğini vurgulayan Uysal, "Elektronik sigara tüketenlerin önemli bir kısmı, sigarayı bırakmaya çalışan kişiler değil. Tam tersine, hayatlarında hiç sigara içmemiş kişiler. Bilimsel çalışmaların çoğu, gençlerin elektronik sigara kullandıklarında ilerleyen dönemde normal sigaraya başlama oranlarının yükseldiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, bazı araştırmaların elektronik sigaraların akciğer kanseri, KOAH gibi hastalıklara klasik sigaradan daha hızlı yol açabileceğini öne sürdüğünü, bunun tam tersini savunan yayınların da olmasına rağmen konunun riskli ve tartışmalı olduğunu aktardı.

"Belki de 200'den fazla çeşidi var"

Elektronik sigara satışının yasak olmasına rağmen yasa dışı yollara temin edilebildiğini kaydeden Uysal, bu ürünün gençler hedef alınarak yaygın şekilde pazarlandığını, bu duruma ciddi sınırlamalar getirilmesi ve gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uysal, elektronik sigara içeriğinin tütün ürünlerinden farklı olduğuna ve birçok çeşidinin bulunduğuna işaret ederek, " Katransız deniyor, sıvı nikotin şeklinde deniyor. Daha sonra tütün içeren formları da çıktı. Isıtılmış tütün şeklinde, değişik isimlerle. Belki de 200'den fazla çeşidi var. Artık çeşitlerini, tiplerini takip edemiyoruz. İlk çıkan elektronik sigaralar daha çok sigaraya benzer gibiydi, farkındaysanız. Aslında hiç sigara içmeyenler de buna özenerek sigaraya başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bağımlılık yapıcı her maddenin sırasıyla davranışsal, sosyal ve biyolojik bir alışkanlığa dönüştüğünü, vücudun bu durumun uzun vadeli etkilerini kaldıramadığını ve genç yaşta pek çok sistemi etkileyen, sağlığı bozan sonuçların yaşandığını vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:

"Elektronik sigarada akciğerin yanı sıra pek çok organa hasar veren maddeler var. Akut akciğer hasarı, nörolojik sistemde öğrenme bozuklukları, bir takım hafıza gelişim sorunlarına neden olabiliyor. Gebelik döneminde maruz kalındığında çocukta ileride astım oluşması, ani ölüm, düşük doğum ağırlığı gibi pek çok problem oluşturabiliyor."

Uysal, okul döneminde çocuklar arasında elektronik ve normal sigara kullanımını engellemek amacıyla ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

"Ailede sigara içiliyorsa, çocukların da sigaraya yönelme ihtimali artıyor. Bu nedenle ebeveynlerin kendi davranışlarıyla örnek olması çok önemli. Elektronik sigaraların zararları konusunda çocuklar net ve doğru bilgilerle bilinçlendirilmeli. 'Normal sigaradan daha az zararlı.' gibi yanlış inanışların önüne geçilmeli. Kullanımın akran grupları arasında hızla yayıldığını biliyoruz. Çocuklar birbirlerinden etkileniyor. Bu yüzden ev içinde ve sosyal çevrede sınırlar koymak, denetim sağlamak gerekiyor."