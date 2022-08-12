Elektrikli ve hibrit otomobillere ilgi artıyor

2022 yılının ilk 6 ayında 2 bin 413 elektrikli araç satılırken, 9 bin 731 de hibrit araç satıldığı kaydedildi.

2022 yılının ilk 6 ayında 2 bin 413 elektrikli araç satılırken, 9 bin 731 de hibrit araç satıldığı kaydedildi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde edilen bilgilere göre bu yılın ilk 6 ayında elektrikli ve hibrit olmak üzere satılan toplam araç sayısı 12 bin 144 olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk yarısında 2 bin 413 elektrikli araç satılırken, 9 bin 731 de hibrit araç satıldığı kaydedildi. Bu rakamlar geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında elektrikli araç satışlarının arttığı fakat hibrit satışlarında düşüş yaşandığı gözlendi. Böylelikle hibrit otomobil satış rakamlarında ilk kez gerileme yaşandığı ortaya çıktı.

"ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR İLE ALAKALI MEDYAYA 80 BİN 110 HABER YANSIDI"

Medya takip kurumu Ajans Press, elektrikli ve hibrit araçlarla alakalı medya içeriklerini inceledi. Ajans Press'in yazılı ve online medya arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl elektrikli ve hibrit araçlar ile alakalı medyaya 80 bin 110 haber yansıdığı tespit edildi. Özellikle 2023 yılında piyasaya çıkması beklenen elektrikli araç TOGG'un oldukça konuşulduğu görüldü; TOGG ile alakalı son 3 ayda 19 bin 358 medya içeriği tespit edildi. Haziran ayında elektrikli araçlarda yapılan ÖTV indirimi sektör tarafından olumlu karşılanırken Temmuz sonunda elektrikli otomobil ithalatına ilave gümrük vergisi getirilmesi eleştirilerin odağında yer aldı.

(İHA)