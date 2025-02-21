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Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz tarifelerinde Nisan ayına kadar bir artış yapılmayacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Bayraktar, "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak. Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE YENİ DÖNEM

Bakan Bayraktar'a, yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşan vatandaşların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenleme ve muhalefetten gelen eleştiriler de soruldu.

Bayraktar, "Muhalefetin dediği her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu...42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor." dedi.

Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Daha yeni zam geldi elektriğe. Artık 3 ayda bir zam yapacaklar. Bravo gerçekten. İyi ekonomi diye yutturdukları şeyin asıl ismi zam ekonomisi olsa gerek.

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Haber YorumlarıCece Cece:

geçen doğalgaz faturaları yazılıyordu yazan cocuk metreküp te 1 tl zamlandı dedi

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Bi zahmet onlara gelmesin zam gelmeyen bişey kalmadı

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Haber Yorumlarıkocak aziz:

elektirik tesisatı oldu bu zamlar daha yeni geldi zam

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Haber YorumlarıYasin Cömert:

La bu kadar da olmaz dediğimin ertesi günü daha beteri oluyor. ya bırakın bu işleri

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Zaten yapmış yapacağını. 1 kw saat geçtimi iki katı. Daha ne yapacak. Doğalgaz nedense şiştikçe şişiyor. Rabbim yardim ediyor bizlere. Toprak susuz kaldı ama kâr son iki güne sıkıştı kaldı. Az az yaktık idare ettik. Kusura bakmayın biraz para kazanmanızı engelledi ama. Daha fazla kullanmaya dikkat edeceğiz.

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