Elektrik Üretiminde Su Kullanım Hakkı Yönetmeliğinde Değişiklik
Tarım ve Orman Bakanlığı, elektrik üretiminde su kullanım hakkı düzenlemesini Resmi Gazete'de yayımladı. Ortak tesis bedellerindeki belirsizlikler giderilirken, kısmi geçici kabul yapılan santrallerde ek süre en fazla 2 yıl ile sınırlandırıldı.
Elektrik üretiminde su kullanım hakkıyla ilgili düzenlemeye gidildi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ortak tesis bedellerinin ödeme başlangıcında yaşanan belirsizlikler giderildi.
Kısmi geçici kabul yapılan santrallerde diğer ünitelerin gecikmesi nedeniyle oluşan belirsizlikler için tanınan 5 tam yıllık süreye ek olarak en fazla 2 tam yıl sınır getirilmesi hükme bağlandı.
Kaynak: AA