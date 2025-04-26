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Elektrik Fiyatları Spot Piyasada Yükselişte

Elektrik Fiyatları Spot Piyasada Yükselişte
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 81 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise dün ile kıyaslandığında yüzde 39,4 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 81 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,4 azalarak 890 milyon 404 bin 715 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 81 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1591 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1581 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1050 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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