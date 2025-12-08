Elektrik faturasında bu limiti aşanlar dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

Yıllık 10 MWh ve üzeri elektrik tüketen konutlarda sayaçlar 1 Ocak 2028'e kadar zorunlu olarak akıllı sayaçlarla değiştirilecek. Prosedüre uymayan abonelere para cezası uygulanacak.

YÜKSEK TÜKETİMLİ KONUTLARA ZORUNLU DÖNÜŞÜM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketimi yüksek olan konutları yakından ilgilendiren kritik bir karar aldı. Buna göre yıllık 10 MWh (10 bin kWh) ve üzeri tüketimi bulunan tüm meskenlerde, mevcut sayaçların 1 Ocak 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilmesi zorunlu hale getirildi. Düzenleme kapsamında en az 1 milyon analog sayacın yenilenmesi bekleniyor.

KAÇAK KULLANIMIN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Yeni akıllı sayaçlar; dış müdahaleleri tespit edebiliyor, uzaktan kontrol edilebiliyor, daha verimli enerji yönetimi sağlıyor. EPDK'nın adımıyla özellikle kaçak kullanımın azaltılması ve enerji sisteminin daha etkin yönetilmesi amaçlanıyor.

AYLIK 2.460 TL VE ÜZERİ ELEKTRİK FATURASI OLANLAR ÖNCELİKTE

Dönüşüm sürecinde öncelik, yıllık 10 MWh üzeri tüketimi bulunan mesken abonelerinde olacak. Bu tüketim seviyesi, aylık yaklaşık 2.460 TL'lik elektrik faturasına denk geliyor.

PROSEDÜRE UYMAYANLARA PARA CEZASI

Sayaç değişimleri dağıtım şirketleri tarafından yapılacak. Ancak yenileme sürecine engel olan ya da prosedürlere uymayan abonelere yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.

ÖNCE BÜYÜKŞEHİRLERDE BAŞLAYACAK

Akıllı sayaçlara geçiş süreci bu yıl başlayacak ve ilk etapta nüfus yoğunluğu yüksek büyükşehirlerde uygulanacak. Dönüşümün, Türkiye genelinde 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor.