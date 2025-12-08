Haberler

Elektrik faturasında bu limiti aşanlar dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

Elektrik faturasında bu limiti aşanlar dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EPDK, yıllık 10 MWh ve üzeri elektrik tüketen konutlarda sayaçların 2028'e kadar zorunlu olarak akıllı sayaçlarla değiştirilmesini kararlaştırdı. Aylık yaklaşık 2.460 TL'den fazla elektrik tüketen aboneler öncelikli olacak. Sürece uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

Yıllık 10 MWh ve üzeri elektrik tüketen konutlarda sayaçlar 1 Ocak 2028'e kadar zorunlu olarak akıllı sayaçlarla değiştirilecek. Prosedüre uymayan abonelere para cezası uygulanacak.

YÜKSEK TÜKETİMLİ KONUTLARA ZORUNLU DÖNÜŞÜM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketimi yüksek olan konutları yakından ilgilendiren kritik bir karar aldı. Buna göre yıllık 10 MWh (10 bin kWh) ve üzeri tüketimi bulunan tüm meskenlerde, mevcut sayaçların 1 Ocak 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilmesi zorunlu hale getirildi. Düzenleme kapsamında en az 1 milyon analog sayacın yenilenmesi bekleniyor.

KAÇAK KULLANIMIN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Yeni akıllı sayaçlar; dış müdahaleleri tespit edebiliyor, uzaktan kontrol edilebiliyor, daha verimli enerji yönetimi sağlıyor. EPDK'nın adımıyla özellikle kaçak kullanımın azaltılması ve enerji sisteminin daha etkin yönetilmesi amaçlanıyor.

AYLIK 2.460 TL VE ÜZERİ ELEKTRİK FATURASI OLANLAR ÖNCELİKTE

Dönüşüm sürecinde öncelik, yıllık 10 MWh üzeri tüketimi bulunan mesken abonelerinde olacak. Bu tüketim seviyesi, aylık yaklaşık 2.460 TL'lik elektrik faturasına denk geliyor.

PROSEDÜRE UYMAYANLARA PARA CEZASI

Sayaç değişimleri dağıtım şirketleri tarafından yapılacak. Ancak yenileme sürecine engel olan ya da prosedürlere uymayan abonelere yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.

ÖNCE BÜYÜKŞEHİRLERDE BAŞLAYACAK

Akıllı sayaçlara geçiş süreci bu yıl başlayacak ve ilk etapta nüfus yoğunluğu yüksek büyükşehirlerde uygulanacak. Dönüşümün, Türkiye genelinde 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi

78 vatandaşımızın can verdiği olayda gerekçeli karar açıklandı
İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü

Gergin siyasete kısa bir mola
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıiamastallion:

Valla batıda herkes elektrik parasını ödüyor... Kayıp, kaçak yerlere taksınlar bu yeni sayaçları.. Tabi paçaları yiyorsa ...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Devamkeee Reis

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yaşındaki Amir'i toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

Amir'i toprağın altında bulan görevli kan donduran detayı anlattı
Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

Liverpool'da Salah krizi! Son gelişmeye inanamayacaksınız
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı

Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
10 yaşındaki Amir'i toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

Amir'i toprağın altında bulan görevli kan donduran detayı anlattı
Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

Liverpool'da Salah krizi! Son gelişmeye inanamayacaksınız
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu

Üşümesin diye iş yerine aldı, sabah ölü bulundu
Profesörün '6.4'e hazır olun' dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem

Şehirde korku tavan yaptı! Profesör gece yarısı açık açık uyarmış
Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayından damat adayına tokat

Daha neler göreceğiz! Yayını izleyenler "Yok artık" dedi
Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti

Okulda rezil görüntüler! MEB hemen harekete geçti
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum

"Seyirciye güvenmiyorum" dedi, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı
Son ankette ezber bozan sonuçlar

Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP'de 25 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.