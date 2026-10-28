Elder Başkanı Erdeniz 2035'e kadar en az 50 milyar dolarlık şebeke yatırımı öngörüyor

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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Erdeniz, Türkiye'de elektrik dağıtım şebekelerinin hizmet verdiği tüketici sayısının 2035'te 64 milyona, elektrikli araç sayısının ise 7 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Erdeniz, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, elektrik dağıtım sektörünün yatırım ihtiyaçları, dijitalleşme çalışmaları ve enerji dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de son 12 yılda dağıtım altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirten Erdeniz, 1,6 milyon kilometreyi aşan dağıtım hattı ve 573 binden fazla trafoyla yaklaşık 52 milyon tüketiciye hizmet verildiğini söyledi.

Erdeniz, elektrikli ulaşım, çatı tipi güneş enerjisi sistemleri ve enerji depolama teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla dağıtım şebekelerinin daha esnek ve akıllı hale gelmesinin önem kazandığını dile getirerek şöyle devam etti:

"2035'te tüketici sayısının 64 milyona ulaşması, dağıtık üretim tesisi sayısının bugünkü seviyesinin yaklaşık 3 katına çıkması ve elektrikli araç sayısının 7 milyona ulaşması öngörülüyor. Bugüne kıyasla dağıtım şebekeleri üzerinden yaklaşık 80 milyar kilovatsaat fazla elektrik sunmamız gerekecek. Böyle bir dönüşüm için mevcut kapasiteyi geliştirirken şebekeyi daha akıllı, esnek ve dayanıklı hale getirmek zorundayız."

Türkiye'de elektrik dağıtım şebekeleri için 2035 sonuna kadar en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini belirten Erdeniz, 2026-2030 döneminde belirlenen 18,5 milyar dolarlık yatırım tavanı ve planlı bakım kaynaklarıyla birlikte gelecek 5 yılda yaklaşık 22 milyar dolarlık yatırım ve bakım büyüklüğü beklendiğini söyledi.

Erdeniz, öncelikli yatırım alanları arasında yeni bağlantılar, mevcut şebekenin yenilenmesi, kapasite artırımı, dijitalleşme ve iklim dayanıklılığının bulunduğunu ifade etti.

Erdeniz, aynı bölgede çok sayıda aracın eş zamanlı şarj edilmesinin yerel şebekelerde kapasite ihtiyacını artırabileceğine dikkati çekerek, akıllı şarj uygulamaları, talep yönetimi ve trafo ve hat yatırımlarının bu süreçte önem taşıdığını vurguladı.

Akıllı sayaç değişiminden ayrıca ücret alınmıyor

Milli Akıllı Sayaç Sistemi'nin yalnızca sayaçların yenilenmesini değil, şebekelerin ölçüm, haberleşme ve veri yönetimi altyapısının geliştirilmesini de kapsadığını dile getiren Erdeniz, program kapsamında değiştirilen sayaçlar için tüketicilerden ayrıca sayaç değişim bedeli alınmadığını söyledi.

Akıllı sayaçlarla tüketimin daha yakından izlenebileceğini ifade eden Erdeniz, pilot uygulamaların başladığı bölgelerde EPİAŞ tarafından geliştirilen mobil uygulamanın tüketicilerin kullanımına açıldığını dile getirdi.

Erdeniz, dağıtım sektöründe kayıp-kaçak oranının 2013'teki yüzde 18,5 seviyesinden 2025'te yüzde 8,8'e gerilediğini, bu iyileşmenin sağlanmaması halinde sektörün toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar daha yüksek olacağının hesaplandığını kaydetti.

Enerji girişimlerine 8 milyon liralık ödül desteği

Enerji sektöründe teknoloji geliştiren girişimlerin desteklenmesine yönelik çalışmalara da değinen Erdeniz, 2019'dan bu yana Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'na 981 başvuru alındığını ve 280 girişimin desteklendiğini söyledi.

Desteklenen girişimlerin 1400'ün üzerinde istihdam oluşturduğunu, 40'ının uluslararası pazarlara açıldığını kaydeden Erdeniz, bu girişimlerin toplam cirolarının 155 milyon dolara, aldıkları yatırımların ise 25 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Erdeniz, bu yıl programa başvuran 218 girişimden 20'sinin finale seçildiğini belirterek, finalde ilk üçe giren girişimlere toplam 4 milyon lira, Big Bang Startup Challenge'ın enerji dikeyi kapsamında da 4 milyon lira olmak üzere iki ayrı girişimcilik programında toplam 8 milyon lira nakit ödül verileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya'da düzenlenecek COP31'de elektrik şebekelerinin enerji dönüşümündeki rolünü gündeme taşıyacaklarını belirten Erdeniz, uzun vadeli finansman, teknoloji işbirlikleri ve şebeke dayanıklılığı alanlarında uluslararası ortaklıkların geliştirilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA