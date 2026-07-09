Başkan Alan: 'Seçimler, olağan takvimi içerisinde ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir'

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ( Elazığ TSO) seçimlerine ilişkin herhangi bir seçim takviminin henüz netleşmediğini dile getiren Başkan İdris Alan, "Seçimler, olağan takvimi içerisinde ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir" dedi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, oda seçim süreci, meslek grubu bilgilendirmeleri ve üye listelerine ilişkin kamuoyunda oluşabilecek tereddütlerin önüne geçmek amacıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Alan, Elazığ TSO'da tüm iş ve işlemlerin şeffaflık, mevzuata uygunluk, kurumsal tarafsızlık ve üye memnuniyeti anlayışıyla yürütüldüğünü belirterek, seçim sürecine ilişkin hiçbir bilgi kirliliğine veya yanlış yönlendirmeye fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

Başkan Alan, "Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki Elazığ TSO seçimlerine ilişkin herhangi bir seçim takvimi henüz netleşmiş ve belirlenmiş değildir. Seçimler, olağan takvimi içerisinde ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yönetim kurulumuz tarafından seçim kararı alındıktan ve resmi seçim süreci başladıktan sonra, seçimlere ilişkin tüm liste ve duyurular mevzuatın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde üyelerimizle paylaşılacaktır. Bu konuda hiçbir üyemizin tereddüt etmesine gerek yoktur. Oda üyelerimizin hangi meslek grubunda yer aldığını açık ve net şekilde öğrenebilmesi, muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi ve sürecin tam bir şeffaflık içerisinde yürütülmesi amacıyla meslek grubu bilgilendirmelerine ilişkin çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda üyelerimizin resmi kanallar üzerinden bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Üyelerimizin Meslek Grubu ve NACE Faaliyet kodlarına ilişkin bilgilerinin yer aldığı tebligatlar PTT aracılığıyla üyelerimize ulaştırılmaya başlanmıştır. Kısa süre içerisinde PTT tarafından 8 bin üyemize ilgili tebligatların ulaştırılması sağlanmış olacaktır" diye konuştu.

Yapılan bilgilendirmelerin seçim listesi ilanı niteliğinde olmadığını aktaran Alan, "Seçim listeleri, ancak seçim takvimi başladıktan ve ilgili mevzuatta öngörülen süreçler işletildikten sonra usulüne uygun şekilde ilan edilecektir. Elazığ TSO olarak hiçbir üyemizin yanlış, eksik veya teyit edilmemiş bilgilerle hareket etmesini istemiyoruz. Bu nedenle tüm süreçleri resmi kayıtlar, mevzuat hükümleri ve kurumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yürütüyoruz. Seçim sürecine ilişkin bilgi almak isteyen üyelerimizin, resmi kanallar dışındaki teyit edilmemiş açıklama ve yorumlara itibar etmeden doğrudan odamızın duyurularını takip etmeleri önem arz etmektedir. Yönetim kurulumuz seçim kararı aldıktan sonra gerekli tüm duyurular zamanında, açık ve eksiksiz şekilde yapılacaktır. Elazığ TSO, üyelerinin ortak evidir. Bu çatı altında yürütülen her işlem; hukuka, mevzuata, kurumsal teamüllere ve üyelerimizin menfaatine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; seçim süreci başladığında tüm üyelerimiz gerekli bilgilere açık, net ve resmi şekilde ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçim süreci de dahil olmak üzere tüm kurumsal işleyişinde şeffaflığı, tarafsızlığı ve mevzuata uygunluğu esas aldığını vurgulayarak üyelerin doğru, zamanında ve resmi kanallardan bilgilendirilmeye devam edileceğini kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı