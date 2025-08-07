Elazığ esnafından evlenecek çiftlere indirim

Güncelleme:
Aile Yılı kapsamında Elazığ'da hizmet veren Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası'na bağlı esnaflar, evlenecek genç çiftlere indirim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda çeşitli projeler hayata geçirilirken Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası'na bağlı esnaflarda yeni evlenecek çiftlere yüzde 30 ile 40 arasında indirim sağladı. Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk ile birlikte esnaflara ziyaret gerçekleştirerek 'Aile Yılı' kapsamında evlenecek gençlere indirim sağlayan esnaflara teşekkür etti.

Her zaman gençlerin yanında olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Başkan Mithat Ulaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi dolayısıyla, oda olarak anlamlı bir kampanyaya imza attık. Toplumumuzun temel taşı olan aile kurumunun güçlenmesi adına, odamız üyeleri; geçmişte deprem, sel, virüs gibi doğal afetlerde nasıl birlik ve dayanışma örneği gösterdiyse, bugün de evlilik hazırlığı yapan genç çiftlerimize büyük bir destek sunarak yüzde 30 ile 40 oranında indirim yaparak aynı duyarlılığı sergilemektedir. Evliliğe adım atan çiftlerimize çeşitli indirimler ve desteklerin sunulacağı bu kampanya ile hem yerel esnafımızın ekonomik canlılığı artırılacak hem de gençlerimizin aile kurma sürecine katkı sağlanacaktır. Bu örnek dayanışmanın, Elazığ'da aile yapısını güçlendirme adına önemli bir adım olduğuna inanıyor, kampanyaya katkı sunan tüm esnaflarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
