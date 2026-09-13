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Elazığ'daki Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı ilk yılını tamamladı

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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Bekleme süresini 28 saniyeye indirirken uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırdığımız Hazardağlı Kavşağı ile yılda 480 milyon lira tasarruf sağlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'daki "Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı"nın ilk yılını tamamladığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Elazığ-Malatya Yolu, Keban ve Güney Çevre Yollarının kesişiminde, günde 50 binden fazla araca hizmet veren Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nın 1 yaşını doldurduğunu belirten Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla hayata geçirdiğimiz kavşak, şehir içi trafik ile çevre yolu bağlantısını daha akıcı ve verimli hale getirdi. Bekleme süresini 28 saniyeye indirirken uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırdığımız Hazardağlı Kavşağı ile yılda 480 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Ülkemizin dört bir yanına ulaşımı kolaylaştıran, şehirlerimizi geleceğe taşıyan eserler kazandırmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
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