Elazığ'da Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Zorunlu Hale Geldi

Elazığ'da Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Zorunlu Hale Geldi
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Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, market, kasap, restoran ve benzeri gıda işletmelerinde karekod uygulamasını zorunlu hale getirdi. Karekod bulundurmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmelerinde karekod uygulamasının zorunlu hal aldığı bildirildi.

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından market, kasap, manav, restoran, kafe ve yemekhane gibi toplu tüketim alanlarında karekod uygulamasının zorunlu hale geldiği bildirildi. Oluşturulan karekodun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu olurken karekod bulundurmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı vurgulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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