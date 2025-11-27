Haberler

Elazığ'da Coğrafi İşaretli Geven Balı Üretimi İncelendi

Elazığ'da Coğrafi İşaretli Geven Balı Üretimi İncelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın yüksek yaylalarında üretilen Coğrafi İşaretli Geven Balı'nın lezzeti, arıcıların özverili çalışmaları ve bölgenin iklimiyle şekilleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü ve Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı, arıcıların kış hazırlıklarını denetledi.

Elazığ'ın yüksek yaylalarında üretilen Coğrafi İşaretli Geven Balı, arıcıların özverili çalışmaları ve bölgenin kendine özgü iklimi sayesinde eşsiz bir tat kazanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, arıcıların kış hazırlıklarını yerinde inceledi.

Elazığ'ın yüksek yaylalarında yetişen geven bitkisinden üretilen Coğrafi İşaretli Geven Balı, arıcıların özverili çalışmaları, arıların doğayla kurduğu uyum ve bölgenin kendine özgü iklimi sayesinde eşsiz bir lezzet kazanıyor. Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ve arıcılık birimi personeli, Çağlar Köyü'nde arıcıları ziyaret ederek kolonilerde yürütülen sonbahar ve kış hazırlıklarını yerinde inceledi. Yapılan kontrollerde, ana arı performansından zayıf kolonilerin birleştirilmesine, beslenme ve varroa mücadelesine kadar sezonun kritik aşamalarının titizlikle yürütüldüğü görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.