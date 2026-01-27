Haberler

Ekvador, Kolombiya petrolünün ülkesine taşınma tarifesi vergisini yüzde 900 artırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador, Kolombiya'nın 1 Şubat'tan itibaren elektrik ihracatını durdurmasına karşılık olarak petrol tarife vergisini yüzde 900 artırdığını açıkladı. Yeni uygulama, Kolombiya'dan gelen her varil petrol için ödenecek gümrük vergisinin 30 dolara çıkması anlamına geliyor.

Ekvador, komşu ülke Kolombiya'dan ülkesine taşınan petrolün tarife vergisini yüzde 900 artırdığını duyurdu.

Ulusal basına göre, Ekvador hükümeti, ülkeye elektrik ihracatını 1 Şubat'tan itibaren durdurma kararı alan Kolombiya'ya karşılık olarak yeni tarife vergisi açıkladı.

Ekvador Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya petrolünün ülkesine taşınma tarifesine yüzde 900 artış yapıldığını doğrulayarak, "Ekvador, sınır güvenliğine, ticaret dengesine ve enerji güvenliğine öncelik vermektedir." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın Trans-Ekvador Boru Hattı Sistemi (SOTE) üzerinden geçen her varil petrol için ödediği gümrük vergisinin 3 dolardan 30 dolara çıktığı bilgisi verildi.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, söz konusu karara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İki komşu ülke arasında, bir süredir sınır bölgelerinde uyuşturucu örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle "işbirliği eksikliği" anlaşmazlıkları yaşanıyor.

Kolombiya hükümeti, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 1 Şubat'tan itibaren tarife vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a elektrik ihracatını durdurduğunu bildirmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, 22 Ocak'taki açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelede yeterli destek görmediklerini öne sürerek Kolombiya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Ekonomi
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Galatasaray'ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun

Galatasaray'ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı