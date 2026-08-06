Ekonomistten gram altın tahmini: 6 bin 800 TL görülebilir

Küresel piyasalarda gözler yeniden altın fiyatlarına çevrilirken, Ekonomist Mustafa Aşkın Haberler.com'a dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Körfez'de olası ateşkes ve FED'in ılımlı mesajlarının altını desteklediğini belirten Aşkın, gram altının 6 bin 800 liraya kadar yükselebileceğini söyledi. Aşkın ayrıca yıl sonu enflasyonu, dolar endeksi ve petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaştı.

"KÖRFEZ'DEKİ ATEŞKES VE FED'İN MESAJLARI ALTINI DESTEKLEDİ"

Mustafa Aşkın, Körfez'de olası ateşkes beklentisi ile FED'in piyasaları rahatlatan açıklamalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

"GRAM ALTIN 6 BİN 800 LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR"

Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaşan Aşkın, olumlu piyasa koşullarının devam etmesi halinde gram altının 6 bin 800 liraya kadar yükselebileceğini ifade etti.

"FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ ZAYIFLIYOR"

ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağı yönündeki beklentilerin zayıflamaya başladığını belirten Aşkın, bunun değerli metaller üzerinde destekleyici etki oluşturduğunu söyledi.

"YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 29 CİVARINDA OLABİLİR"

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aşkın, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini dile getirdi.

"DOLAR ENDEKSİ 100'ÜN ALTINDA KALABİLİR"

Küresel piyasalarda doların seyrine ilişkin de konuşan Aşkın, dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalabileceğini öngördü.

"GÜMÜŞ, KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN UYGUN BİR ALAN DEĞİL"

Gümüş yatırımlarına da değinen Aşkın, bu piyasanın küçük yatırımcı açısından yoğun işlem yapılacak bir alan olmadığını ifade etti.

"ATEŞKES SAĞLANIRSA PETROL 70 DOLARIN ALTINA İNEBİLİR"

ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması halinde petrol fiyatlarında geri çekilme yaşanabileceğini belirten Aşkın, brent petrolün 70 doların altına düşebileceğini söyledi.