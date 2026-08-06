Haberler

Ekonomistten gram altın tahmini: 6 bin 800 TL görülebilir

Ekonomistten gram altın tahmini: 6 bin 800 TL görülebilir Haber Videosunu İzle
Ekonomistten gram altın tahmini: 6 bin 800 TL görülebilir
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekonomist Mustafa Aşkın, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olarak küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Körfez'deki ateşkes ihtimali, FED'in faiz politikası, altın fiyatları, dolar endeksi, enflasyon ve petrol piyasasına ilişkin beklentilerini paylaşan Aşkın, yatırımcıların yakından takip ettiği seviyelere dikkat çekti.

Küresel piyasalarda gözler yeniden altın fiyatlarına çevrilirken, Ekonomist Mustafa Aşkın Haberler.com'a dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Körfez'de olası ateşkes ve FED'in ılımlı mesajlarının altını desteklediğini belirten Aşkın, gram altının 6 bin 800 liraya kadar yükselebileceğini söyledi. Aşkın ayrıca yıl sonu enflasyonu, dolar endeksi ve petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaştı.

"KÖRFEZ'DEKİ ATEŞKES VE FED'İN MESAJLARI ALTINI DESTEKLEDİ"

Mustafa Aşkın, Körfez'de olası ateşkes beklentisi ile FED'in piyasaları rahatlatan açıklamalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

"GRAM ALTIN 6 BİN 800 LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR"

Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaşan Aşkın, olumlu piyasa koşullarının devam etmesi halinde gram altının 6 bin 800 liraya kadar yükselebileceğini ifade etti.

"FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ ZAYIFLIYOR"

ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağı yönündeki beklentilerin zayıflamaya başladığını belirten Aşkın, bunun değerli metaller üzerinde destekleyici etki oluşturduğunu söyledi.

"YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 29 CİVARINDA OLABİLİR"

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aşkın, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini dile getirdi.

"DOLAR ENDEKSİ 100'ÜN ALTINDA KALABİLİR"

Küresel piyasalarda doların seyrine ilişkin de konuşan Aşkın, dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalabileceğini öngördü.

"GÜMÜŞ, KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN UYGUN BİR ALAN DEĞİL"

Gümüş yatırımlarına da değinen Aşkın, bu piyasanın küçük yatırımcı açısından yoğun işlem yapılacak bir alan olmadığını ifade etti.

"ATEŞKES SAĞLANIRSA PETROL 70 DOLARIN ALTINA İNEBİLİR"

ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması halinde petrol fiyatlarında geri çekilme yaşanabileceğini belirten Aşkın, brent petrolün 70 doların altına düşebileceğini söyledi.

Melis Yaşar
Melis Yaşar
Haberler.com
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den tarihi imza! Orta Doğu'da tüm güç dengeleri değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?

Salah koca ülkeyi karıştırdı!

Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Oğlunun odasına giren anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkan başkan partiden atılıyor
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek