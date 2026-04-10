AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistler, Türkiye'nin cari işlemler hesabının Şubat 2026'da 7 milyar 182 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor. Bu yıl için toplam cari açığın ise 45 milyar 938 milyon dolar olması bekleniyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 7 milyar 182 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Nisan Pazartesi açıklanacak "Şubat 2026 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 7 milyar 182 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin şubat ayı için cari açık beklentileri, 4 milyar 500 milyon dolar ile 8 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 45 milyar 938 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi, 36 milyar dolar ile 56 milyar dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 6 milyar 807 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 32 milyar 880 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
