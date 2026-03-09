Haberler

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Güncelleme:
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar cari açık öngörüyor. 2026 yılı için ise cari işlemler hesabının 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceği tahmin ediliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Mart Perşembe açıklanacak "Ocak 2026 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin ocak ayı için cari açık beklentileri, 3 milyar 400 milyon dolar ile 6 milyar 900 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 için cari açık beklentisi, 25 milyar dolar ile 40 milyar dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın aralık ayında 7 milyar 253 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 25 milyar 207 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
