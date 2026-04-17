AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistler TCMB'nin politika faizini Nisan ayında yüzde 37'de sabit tutacağını öngörüyor. Beklentilerde, bazı ekonomistler ise faiz artışı tahmininde bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

Mart ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

