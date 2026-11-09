Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ekonomistler eylülde cari işlemler fazlasını 2 milyar 393,8 milyon dolar öngördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan 14 ekonomist, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti. Ekonomistler aynı anket kapsamında bu yıl için 45 milyar 317 milyon dolar cari açık bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulundu.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Kasım Cuma günü açıklanacak "Eylül 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceğini öngördü.

Ekonomistlerin eylül ayı için cari işlemler hesabı beklentileri, 1,9 milyar dolar ile 2,9 milyar dolar fazla arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 45 milyar 317 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 40 milyar dolar ile 54 milyar dolar arasında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmışta ise 42,1 milyar dolar açık verdi.

Kaynak: AA
Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı! Mahsur kaldılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı

13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Osimhen için olay iddia! Federasyon rahatsız

Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı: Yönetmenimizle gittik

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Jigolo bara gittim
Göle yuvarlanan otomobilden 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Bu araçtan tam 10 kişinin cesedi çıkarıldı
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi

Çorum-Fener maçını izleyen Galatasaray taraftarı saydırmaya başladı
Şafak Sezer'den Bülent Ersoy itirafı: Makyöz bırakıp kaçtı!

Şafak Sezer anlattı! Diva'nın makyajı 10 saat sürdü, makyöz kaçtı
Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi21

Beklenen buluşma! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi