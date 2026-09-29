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Ekonomistler eylül TÜFE artışını yüzde 2,18, yıllık enflasyonu yüzde 30,16 bekliyor

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AA Finans anketine katılan 20 ekonomist, eylülde TÜFE'nin ortalama yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 29,66 olması bekleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,401,94
Nisan28,163,194,18
Mayıs29,401,651,71
Haziran291,040,99
Temmuz29,551,821,78
Ağustos29,491,861,84
Eylül29,662,18

Kaynak: AA
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