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Haberler.com'da yayınlanan Rotamız Ekonomi programına konuk olan Ekonomist Hikmet Baydar, asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baydar, "Türkiye genelinde ücretleri iki katına çıkarın, şu anki sorunların çoğunu yaşamazsınız" dedi.

Gazeteci Serpin Alparslan'ın sunduğu programda asgari ücrete yönelik zam senaryoları ele alındı. Programda paylaşılan hesaplamaya göre mevcut net asgari ücret 28.075,50 TL. Yüzde 25'lik zamla 35.094 TL'ye, yüzde 30'luk zamla 36.498 TL'ye, yüzde 35'lik zamla 37.902 TL'ye çıkıyor. Daha yüksek oranlarda 40 bin TL sınırı gündemde. Alparslan, kendi tahmininin yüzde 35'lik artışa denk gelen 37.902 TL olduğunu söyledi.

KİRADA GEÇMİŞ, ÜCRETTE GELECEK BAZ ALINIYOR

Gelecek yıl için beklenen enflasyonun yüzde 25 olduğunu hatırlatan Baydar, kira ve ücret artışlarında farklı ölçütler kullanıldığına dikkat çekti. Baydar, "Asgari ücretli geçmişteki 12 ayın ortalamasına göre kira artışı yapmak zorundayken, ücret zammı konuşulurken gelecekteki hayali 12 ayı baz alıyoruz" dedi.

"SEÇİM ÖNCESİ DÜŞÜK ORAN OYLARI ETKİLEYEBİLİR"

2028'de seçim olduğunu ve kamu zamlarının da gündemde bulunduğunu hatırlatan Baydar, seçimden önce verilecek düşük bir oranın çalışanlar açısından oylarda önemli bir etki yapabileceğini söyledi. Baydar, aynı durumun emekliler için de geçerli olduğunu belirtti.

Baydar'a göre yüzde 25'in üzerindeki artış, hükümet açısından reel gelir artışı olarak yorumlanacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı son hedefin yüzde 21 olduğunu hatırlatan Baydar, "Yüzde 25 bence gelecek yılı ancak kurtarır" dedi. Baydar, yüzde 25'in üzerinde bir reel getiri imkânı bulunduğunu, bunun da ancak "ortalık karışmazsa" mümkün olacağını ifade etti.

"ÜCRETLERİ İKİ KATINA ÇIKARIN"

İşgücü maliyeti arttığında birçok firmanın "Bu maliyetlerle satış yapamam" söylemine girdiğini belirten Baydar, ücret artışının iç piyasada tüketimi rahatlatıp talebi artıracağını savundu. Baydar'a göre talep artışı satış sorununu ortadan kaldırıyor, firmaların kapasitelerini yukarı çekmesini ve daha düşük birim işçilik maliyetine ulaşmasını sağlıyor.

Baydar, "Firma bazında demiyorum. Türkiye genelinde ücretleri iki katına çıkarın, şu anki sorunların çoğunu yaşamazsınız. Bu kadar net söylüyorum" diye konuştu.