Haberler

Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir

Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir
Haber Videosu

Haberler.com yayınına katılan Ekonomist Enes Özkan, altının hızla yükselişini değerlendirdi. "Altının artışı doların değer kaybetmesinden kaynaklanıyor" diyen Özkan, yatırımcıları ani alımlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Altının son haftalarda aralıksız yükselişini sürdüğünü belirten Özkan, "Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine kadar çıkabilir" diyerek dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Ekonomist Enes Özkan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a altın piyasasındaki yükselişi değerlendirdi. Özkan, "Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine kadar çıkabilir" diyerek dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Altının yükselişi hız kesmiyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı rekor tazelerken, Türkiye'de gram altın 5 bin 900 lirayı, çeyrek altın ise 10 bin lira seviyesini geçti.

"ALTININ ARTIŞI DOLARIN DEĞER KAYBETMESİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Altının hızla yükleşini değerlendiren Ekonomist Enes Özkan, "Aslında altının artışının bir kısmı doların değerinin düşmesinden kaynaklanıyor. Altın dolar bazında çoğunlukla fiyatlanıyor, artıyor. Biz tabii bunu Türkiye'de yaşadığımız için çok hissedemiyoruz. Enflasyona göre bakarsanız aslında doların değeri enflasyon kadar artmıyor. Bu da aslında ne demek? Doların değeri düşüyor. Dolar sizi enflasyona karşı korumuyor demek. İşte altında da böyle bir durum var. Altın artık sizi enflasyona karşı koruyacak bir materyale dönüşmüş durumda. Herhalde 8-9 haftadır altın hiç sektirmeden inanılmaz bir yükseliş içerisinde. Şimdi böyle yükselişlerde biraz dikkatli olmak lazım, bir şeyleri kaçırdığınızın korkusunu yaşamamanız lazım. Eğer bunu yaşarsanız ilk ciddi düşüşte çok ciddi bir psikolojik yıkım yaşayabilirsiniz. Olabildiğince sakin kalmak, 9 haftadır, 8 haftadır, belki 10 haftadır böyle aralıksız ciddi oranlarda yükselen bir varlığa çok yüklü miktarda yatırım yapmaktan ziyade biraz daha sakin kalıp beklemek ve burada bir geri çekilme olabileceğini düşünerek hareket etmek daha mantıklı olabilir." dedi.

"YIL SONU GRAM ALTIN 8 BİN SEVİYELERİNE KADAR ÇIKABİLİR"

Gram altın en yüksek hangi seviyeyi görebilir? sorusunu yanıtlayan Özkan, "Yani gram altın olarak tam bilmiyorum ama aslında bunun hesaplaması ons üzerinden. Ons altın 2026 sonunda normalde nasıl bir seviyeye gelir diye tahminler vardı. Bu tahminler genellikle bize gram altın etkisi olarak 6000 gibi gösteriyordu. Yani 6 bine gelir gram altın yıl sonunda. Hani ons tahminlerini Türkiye'deki gram altına ayarladığınızda. Şimdi bu seviyeye varılmış oldu. O zaman ne olacak? Bizim tahminleri demek ki güncellememiz lazım. Benim gördüğüm kadarıyla yine Türkiye'deki gram altına uyarlarsak yıl sonu ons sedefini gram altına uyarladığımızda 8 bine kadar çıkan tahminler var." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Ekonomi
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.