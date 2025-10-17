Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir

Ekonomist Enes Özkan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a altın piyasasındaki yükselişi değerlendirdi. Özkan, "Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine kadar çıkabilir" diyerek dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Altının yükselişi hız kesmiyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı rekor tazelerken, Türkiye'de gram altın 5 bin 900 lirayı, çeyrek altın ise 10 bin lira seviyesini geçti.

"ALTININ ARTIŞI DOLARIN DEĞER KAYBETMESİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Altının hızla yükleşini değerlendiren Ekonomist Enes Özkan, "Aslında altının artışının bir kısmı doların değerinin düşmesinden kaynaklanıyor. Altın dolar bazında çoğunlukla fiyatlanıyor, artıyor. Biz tabii bunu Türkiye'de yaşadığımız için çok hissedemiyoruz. Enflasyona göre bakarsanız aslında doların değeri enflasyon kadar artmıyor. Bu da aslında ne demek? Doların değeri düşüyor. Dolar sizi enflasyona karşı korumuyor demek. İşte altında da böyle bir durum var. Altın artık sizi enflasyona karşı koruyacak bir materyale dönüşmüş durumda. Herhalde 8-9 haftadır altın hiç sektirmeden inanılmaz bir yükseliş içerisinde. Şimdi böyle yükselişlerde biraz dikkatli olmak lazım, bir şeyleri kaçırdığınızın korkusunu yaşamamanız lazım. Eğer bunu yaşarsanız ilk ciddi düşüşte çok ciddi bir psikolojik yıkım yaşayabilirsiniz. Olabildiğince sakin kalmak, 9 haftadır, 8 haftadır, belki 10 haftadır böyle aralıksız ciddi oranlarda yükselen bir varlığa çok yüklü miktarda yatırım yapmaktan ziyade biraz daha sakin kalıp beklemek ve burada bir geri çekilme olabileceğini düşünerek hareket etmek daha mantıklı olabilir." dedi.

"YIL SONU GRAM ALTIN 8 BİN SEVİYELERİNE KADAR ÇIKABİLİR"

Gram altın en yüksek hangi seviyeyi görebilir? sorusunu yanıtlayan Özkan, "Yani gram altın olarak tam bilmiyorum ama aslında bunun hesaplaması ons üzerinden. Ons altın 2026 sonunda normalde nasıl bir seviyeye gelir diye tahminler vardı. Bu tahminler genellikle bize gram altın etkisi olarak 6000 gibi gösteriyordu. Yani 6 bine gelir gram altın yıl sonunda. Hani ons tahminlerini Türkiye'deki gram altına ayarladığınızda. Şimdi bu seviyeye varılmış oldu. O zaman ne olacak? Bizim tahminleri demek ki güncellememiz lazım. Benim gördüğüm kadarıyla yine Türkiye'deki gram altına uyarlarsak yıl sonu ons sedefini gram altına uyarladığımızda 8 bine kadar çıkan tahminler var." ifadelerini kullandı.