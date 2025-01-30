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Ekonomik Güven Endeksi Ocak'ta Artış Göstermeye Devam Ediyor

Ekonomik Güven Endeksi Ocak'ta Artış Göstermeye Devam Ediyor
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Ekonomik Güven Endeksi Ocak ayında 99,7 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi azalış gösterirken, hizmet ve perakende sektörleri güven endekslerinde artış yaşandı.

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 98,9 iken, Ocak ayında yüzde 0,8 oranında artarak 99,7 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Aralık ayında 98,9 iken, Ocak ayında yüzde 0,8 oranında artarak 99,7 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 81 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 102,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 116,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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