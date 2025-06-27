Ekonomik Güven Endeksi Haziran'da Artış Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Haziran ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 96,71 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 0,3 artışla 85,1 oldu.

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,65 iken, Haziran ayında yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,65 iken, Haziran ayında yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldı. Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü

Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.