Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de Artış Gösterdi

Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de Artış Gösterdi
TÜİK, Eylül 2025 dönemine ait ekonomik güven endeksinin yüzde 0,1 artarak 98 değerini aldığını açıkladı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak 98 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak 98 değerini aldı. Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 100,8, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 109,2, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 oldu.

