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Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Yükseldi

Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 iken, Aralık ayında yüzde 1,8 artarak 98,8 seviyesine ulaştı. Tüketici güven endeksi de aynı dönemde artış gösterdi.

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 iken, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 iken, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 102,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 113,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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