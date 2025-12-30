Haberler

TÜİK: Ekonomik güven endeksi aralık ayında 99,5 değerini aldı

Güncelleme:
TÜİK, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, 99,5 değerinde kalırken tüketici güven endeksi yüzde 1,8 azaldı. İmalat sanayi ve hizmet sektörü güven endeksleri ise arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin aralık ayında aynı düzeyde kalarak 99,5 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi aralık ayında aynı düzeyde kalarak 99,5 değerini aldı. Bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 103,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
