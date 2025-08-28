Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta Yüzde 1,7 Artarak 97,9 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış göstererek 97,9 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 84,3 oldu.

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 96,3 iken ağustosta yüzde 1,7 artarak 97,9 oldu. Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 yükselişle 84,3'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,7 artışla 100,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 yükselişle 108,8 olurken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 düşüşle 85,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,896,7
Temmuz101,794,399,694,496,3
Ağustos102,694,994,493,197,9
Eylül104,39595,695

Ekim103,397,996,898,1

Kasım101,597,695,497,2

Aralık99,798,496,598,9???????

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
