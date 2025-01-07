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Ekonomi polemiği tansiyonu yükseltti: Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında sert tartışma

Ekonomi polemiği tansiyonu yükseltti: Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında sert tartışma
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TV100'de yayınlanan programda gazeteci Fuat Uğur ve hukukçu Ersan Şen arasında sert bir tartışma yaşandı. Ekonomik zorluklar konusunda konuşan Şen, asgari ücretlilerin durumunu eleştirirken, Uğur'un Şen'in servetini gündeme getirmesiyle tansiyon yükseldi.

TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programında gergin anlar yaşandı. Aasgari ücret, emekli maaşları ve ekonomik konular tartışılırken; konuklar gazeteci Fuat Uğur ve hukukçu Ersan Şen arasında sert bir tartışma yaşandı.

Ekonomik zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, "Milleti enayi yerine koymayın. Emekliyle, dar gelirliyle, asgari ücretliyle dalga geçiyorsun. Onların ne yaşadıklarını anlayamıyorsun" ifadelerini kullandı.

"ERSAN ŞEN'İN SERVETİNİ KONUŞALIM MI?"

Şen'in eleştirilerine karşılık veren Fuat Uğur, "Ersan Şen'in servetini konuşalım mı?" deyince tansiyon bir anda yükseldi.Uğur'a yanıt veren Şen, ""Benim servetim tartışılmıyor. Ben fırsatçı değilim. Halkın adına konuşuyorum. Çalışarak kazanıyorum. Beni başkalarıyla karıştırma" diye konuştu.

Moderatör Erdoğan Aktaş, tartışmayı yatıştırmaya çalışsa da gerilim program boyunca devam etti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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