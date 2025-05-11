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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan Ekonomi Programı Açıklaması

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan Ekonomi Programı Açıklaması
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda enflasyonla mücadele ve istihdamı destekleyici adımlar atacaklarını ifade etti.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programımız kapsamında; mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, üretken kapasitemizi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceğiz. Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkilerini özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare içinde tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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