Ekleristan, konkordato ilan etti

Ekler zinciri Ekleristan, mahkemeye başvurarak konkordato ilan etti.

EKLERİSTAN'DAN KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye'de 2020'den bu yana faaliyet gösteren, Bursa merkezli ekler zinciri Ekleristan'ı kriz vurdu. 60 şehirde 400'ün üzerinde mağazası bulunan şirket, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

MAHKEME 3 AYLIK MÜHLET VERDİ

Mahkeme, Ekleristan ve bağlı 3 şirkete üç aylık geçici konkordato mühleti karar verdi. Kararla birlikte şirketlerin malvarlıkları koruma altına alındı ve yeni icra ya da iflas takibi başlatılması durduruldu.