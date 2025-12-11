Haberler

Ekleristan, konkordato ilan etti

Ekleristan, konkordato ilan etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde 60 şehirde 400'ün üzerinde mağazası bulunan Ekleristan, girdiği mali krizden çıkamadı. Bursa merkezli firma, mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme Ekleristan'a 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

  • Ekleristan, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.
  • Mahkeme, Ekleristan ve bağlı 3 şirkete üç aylık geçici konkordato mühleti verdi.
  • Kararla şirketlerin malvarlıkları koruma altına alındı ve yeni icra veya iflas takipleri durduruldu.

Ekler zinciri Ekleristan, mahkemeye başvurarak konkordato ilan etti.

EKLERİSTAN'DAN KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye'de 2020'den bu yana faaliyet gösteren, Bursa merkezli ekler zinciri Ekleristan'ı kriz vurdu. 60 şehirde 400'ün üzerinde mağazası bulunan şirket, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

MAHKEME 3 AYLIK MÜHLET VERDİ

Mahkeme, Ekleristan ve bağlı 3 şirkete üç aylık geçici konkordato mühleti karar verdi. Kararla birlikte şirketlerin malvarlıkları koruma altına alındı ve yeni icra ya da iflas takibi başlatılması durduruldu.

Kaynak: Haberler.com / Kilis
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Dünyanın en tehlikeli hayvanını akılalmaz bir yöntemle yakaladılar!
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title