Haberler

Ekim Ayında İşsizlik Sayısı 27 Bin Kişi Azaldı

Ekim Ayında İşsizlik Sayısı 27 Bin Kişi Azaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekim ayında işsiz sayısının 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişiye gerilediğini açıkladı. İşsizlik oranı ise yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsiz sayısı, Ekim ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından işsizlikle mücadeleye dair paylaşım yaptı. Işıkhan, ekim ayında bir önceki aya göre işsiz sayısının 27 bin kişi azaldığını ve 3 milyon 33 bin kişiye gerilediğini açıkladı. Aynı zamanda Işıkhan, işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

"İşsiz sayısı, Ekim ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişiye geriledi"

İşsizlikle kararlı mücadelenin olumlu sonuçlarının devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizin de etkisiyle işsizlik oranı, 30 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İşsiz sayısı, Ekim ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişiye geriledi. Böylelikle işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam sayımız, aynı dönemde 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,2'ye ulaştı. İşgücümüz, 157 bin kişi artışla 35 milyon 804 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 53,8'e yükseldi. Kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. Başta İş Pozitif olmak üzere istihdamı destekleyici programlar sayesinde kadınlarda istihdam oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 32,4, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 36,5 olarak gerçekleşti. Gençlerimizin kariyer adımlarını her zaman destekliyoruz. Gençlerde işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6'ya geriledi. Ülkemiz için hayalleri olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle son dönemde yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatı üzerindeki etkisinin farkındayız. Ülkemizin şartlarına uygun, insanı ve emeği merkeze alan politikalarımızı sürdüreceğiz. Daha güçlü bir istihdam yapısı ve çalışma hayatı için gayretle çalışacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba 'yasak aşk' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili bomba "yasak aşk" iddiası
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
15 Yıldır Hala Konuşulan Başhekim: 'Onun Gibisi Her Hastaneye Lazım'

Bir 'Deli Baştabip'in kentte iz bırakan hikayesi
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.