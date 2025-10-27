Haberler

Ekim Ayında İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Yükseldi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi kapasite kullanım oranının (KKO) geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye yükseldiğini açıkladı.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1828 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da ekimde, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye çıktı.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20242025
Ocak

76,274,6
Şubat

76,474,5
Mart

76,274,4
Nisan

76,774,3
Mayıs

76,375,0
Haziran

76,374,6
Temmuz

75,974,2
Ağustos

75,473,5
Eylül

74,974,0
Ekim

74,974,2
Kasım

75,6

Aralık

75,8

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
