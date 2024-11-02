Ekim Ayında İhracat Yüzde 3,6 Arttı, İthalatta Daralma Devam Ediyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma 6 aydır devam ediyor" dedi.

Bakan Şimşek, ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma 6 aydır devam ediyor. Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz. Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız" dedi.