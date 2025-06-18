Eker Süt Ürünleri, Plasiyer Günü'nü Kutladı

Eker Süt Ürünleri, gelenekselleşen Plasiyer Günü'nü 18 Haziran'da tüm bölgelerinde eş zamanlı olarak kutladı. Plasiyer Günü'nde; Eker üst yönetimi, yöneticileri ve ekibi, sabah saatlerinde yola çıkarak plasiyer arkadaşlarıyla birlikte ürünleri satış noktalarına ulaştırdı.

Eker'in Türkiye genelindeki satış ağının en önemli halkalarından birini oluşturan plasiyerler, markanın sevilen ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Plasiyer kadrosunun özverili çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Eker Plasiyer Günü, 2019 yılından bu yana her yıl özel bir etkinlikle kutlanıyor.

Bu yıl 18 Haziran'da kutlanan Plasiyer Günü hakkında değerlendirmelerde bulunan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "Canla başla çalışan plasiyerlerimizin eşsiz emeğini onurlandırmak için bir kez daha sahaya indik. Bizim için çok değerli olan esnafla bire bir temas kurarak Eker'in samimiyetini ve kalitesini müşterilerimize taşıyan ekip arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek, onlara moral vermek yönetim kadrosu olarak en büyük sorumluluklarımızdan biri. İşte bu yüzden, şirketimizin kalbi plasiyerlerimizin dünyasına konuk olduk. Birlikte müşteri ziyaretleri yaparak, yüklerini paylaşarak ve sahada neler yaşandığını onlardan dinleyerek, plasiyerlerimize olan desteğimizi gösterirken aynı zamanda müşterilerimizle de iletişim kurduk. İyi dileklerimizin ve içten bir tebessümün sahada nasıl bir fark oluşturduğunu hep birlikte hissettik. Katılımlarıyla bu anlamlı günü daha da özel kılan ve dayanışma duygumuzu güçlendiren tüm ekibimize teşekkür ediyor, Eker Plasiyer Günümüzü kutluyorum" dedi.

Şirket, Plasiyer Günü boyunca yönetim ve saha ekipleri, satış noktalarını birlikte ziyaret ederek ürün teslimatı gerçekleştirdi; müşterilerle bire bir iletişim kurdu ve sahadaki deneyimleri ilk elden gözlemledi. - İSTANBUL