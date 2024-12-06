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Eker, Sipariş Elemanları Günü'nü Kutladı

Eker, Sipariş Elemanları Günü'nü Kutladı
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Eker Süt Ürünleri, İstanbul'da düzenlenen 'Eker Sipariş Elemanları Günü' etkinliğinde, sipariş elemanlarıyla bir araya gelerek onların önemli rolünü vurguladı. Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, sipariş elemanlarının markanın başarısındaki etkisini belirtti.

Eker, sipariş elemanlarına destek vermek amacıyla, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü "Eker Sipariş Elemanları Günü" düzenlendi. Türkiye genelinde perakende kanalında görev yapan sipariş elemanlarıyla kutlanan özel günde, üst yönetim dahil olmak üzere farklı kademelerden yönetici ve çalışanlar sipariş elemanlarıyla birlikte sahaya çıktı.

Türkiye'de sektörünün önde gelen markalarından Eker Süt Ürünleri, bu yıl da hizmet verdiği bölgelerde Sipariş Elemanları Günü'nü kutladı. Bu özel günde, üst yönetim kadrosunun da aralarında bulunduğu Eker ekipleri sipariş elemanlarıyla birlikte sahaya inerek müşterileri ziyaret etti.

Sipariş Elemanları Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "Bir kez daha sizlerin rafa dokunarak, miktarları ve satışları yakından takip ederek Eker markasını nereden nereye getirdiğinizi gördüm. Oluşturduğunuz fark ve etki, Eker için çok önemli. Eker markasının değeri sizlerin sayesinde artıyor. Tüm sipariş elemanlarımızın eline sağlık. Sipariş Elemanları Günü kutlu olsun" dedi.

Eker Sipariş Elemanları Günü'nde, sektörün ve sahanın nabzını tutan sipariş elemanlarının yaptıkları işin önemine dikkat çekilirken, ekipler arasında dayanışma duygusu öne çıktı. Sipariş elemanları, bu anlamlı günde yanlarında olan tüm Eker Ailesi'ne teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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