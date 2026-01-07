Haberler

Ege İhracatçı Birlikleri 2025'te 18,5 milyar dolar ihracat yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2025 yılı ihracat hedeflerinin 18,5 milyar dolar olduğunu açıkladı. İhracatçıların desteklenmesi ve dijitalleşmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB üyesi firmalarının 2025 yılındaki ihracatının 18,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Eskinazi, kentteki bir otelde düzenlenen EİB Yıllık Sektörel Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 5 sektörün ihracatında artış yaşandığını söyledi.

EİB'in geçen yıl ihracatçının elini güçlendirmesine, hareket alanını genişletmesine ve rekabet kabiliyetini korumasına odaklandığını ifade eden Eskinazi, "EİB'nin 2025'te ihracatı 2024 yılına göre yüzde 0,6 oranında yükseldi. EİB olarak 2025 yılı ihracatımız 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Eskinazi, geçen yıl firmalara 16 farklı kalemde 2,2 milyar lira devlet desteği sağladıklarını, bu desteklerin ağırlıklı olarak yurt dışı fuarlar olduğunu dile getirdi.

İhracatçıların bilgiye hızlı, doğru ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla yapay zeka destekli ihracat asistanı EİBot'u geçen yıl devreye aldıklarını anlatan Eskinazi, şunları kaydetti:

"EİBot aracılığıyla ihracatçılar mevzuat, destekler, pazar bilgileri ve EİB hizmetlerine ilişkin sorularına anlık yanıt alabiliyor. 2025 yılı boyunca dijitalleşme odağımızı güçlendirerek EİB uygulaması üzerinden 5 bin 250 firmaya destek verdik, ihracatçılarımızın EİB hizmetlerine tek noktadan, hızlı ve kolay şekilde erişmesini sağladık. 2025'te İtalya, Almanya, Fransa, Güney Kore, Amerika, Japonya, Çin, Avustralya ve İngiltere'deki 19 uluslararası fuara katıldık. 20 sektörel ticaret heyeti düzenlenerek yabancı alıcılar Türkiye'ye getirildi."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Mardin'de çifte cinayetin firari şüphelisi yakalandı

Kız kardeşlerin ölümünde, kilit isim yakalandı
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu