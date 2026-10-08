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EIA, ABD ticari ham petrol stoklarının 3 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 200 bin varil azalarak 424 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta öncekine göre yaklaşık 3 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 200 bin varil azalışla 424 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil azalarak 283 milyon varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 400 bin varil artışla 204 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 26 Eylül-2 Ekim haftasında 24 bin varil artarak 13 milyon 979 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 142 bin varil artışla 6 milyon 840 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 195 bin varil artışla 4 milyon 765 bin varil oldu.

EIA'nın ekime ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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