Ehliyet sahibi olmanın maliyeti 36 bin lirayı buluyor

Sektörde yaklaşık 4 yıldır eğitmenlik yapan Selin Şimşek, ehliyet sahibi olmak isteyen adayları bekleyen eğitim süreci ve güncel masraflar hakkında açıklamalarda bulundu.

Özellikle gençlerin ve öğrencilerin kurs ücretlerini yüksek bulduğunu ifade eden Şimşek, bu durumun verilen kapsamlı eğitim ve artan maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı.

"Uzun ve kapsamlı bir eğitim süreci var"

Eğitim sürecinin sanılanın aksine uzun bir zamana yayıldığını belirten Şimşek, "Ücretler ilk bakışta öğrenciler için biraz pahalı görünebilir. Ancak adaylar 2,5-3 aylık bir süreçte tam teşekküllü bir eğitim alıyor. 34 saatlik teorik eğitimin ardından sınav aşamasına geçiliyor ve sonrasında 16 saatlik direksiyon eğitimi veriliyor. Eğitimin eksiksiz verilmesi ve sürecin uzunluğu maliyetlere yansıyor" dedi.

"Yakıt fiyatları yerinde durmuyor"

Maliyet artışlarının en büyük nedenlerinden birinin akaryakıt zamları ve araç giderleri olduğunu dile getiren Selin Şimşek, "Yakıt fiyatları hiçbir şekilde yerinde durmuyor. Araç bakımları ve benzin giderleri artış gösterdikçe, maalesef bu durum kurs ücretlerine de yüksek miktarda bir zam olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.

"Ehliyetin toplam maliyeti tek seferde 36 bin lirayı buluyor"

Adayların ödemesi gereken güncel tutarları tek tek sıralayan Şimşek, harç ve sınav ücretlerindeki tabloyu şu sözlerle aktardı:

"Şu an için kurs ücreti 23 bin 500 lira civarında. Bunun yanı sıra bin 250 lira teorik sınav ücreti ve 2 bin lira direksiyon sınav ücreti bulunuyor.Sınavları geçen adayların en son devlete ödediği 8 bin 869 liralık bir devlet harcı mevcut. Yani aday hiçbir sınavdan kalmazsa ehliyet almak toplamda 35-36 bin liraya mal oluyor." diye belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı