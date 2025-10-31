EGİKAD Üyeleri Kosta Rika'da İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

SAN Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'ya ziyaret eden Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) üyeleri, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

EGİKAD heyeti, Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçiliği işbirliğinde, başkent San Jose'deki Kosta Rika Özel Sektör Odaları ve Dernekleri Birliği (UCCAEP) üyeleriyle toplantı yaptı.

Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, buradaki konuşmasında, UCCAEP Başkanı Maritza Hernandez ve ülkedeki kadın girişimcilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olduğuna işaret eden Kaya, "Ülkemiz Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü vazifesi görüyor. Büyümemiz inovasyon, sürdürülebilirlik ve giderek artan biçimde tüm sektörlerde kadın liderliği tarafından yönlendiriliyor." ifadesini kullandı.

Kaya, EGİKAD'ın Kosta Rika'ya yaptığı ziyaretin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"EGİKAD üyesi Türk iş kadınlarından oluşan heyeti burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Latin Amerika'yı ziyaret eden ve tamamı kadınlardan oluşan bu Türk iş heyeti, ilk durağı olarak Kosta Rika'yı seçti. Bugünkü UCCAEP görüşmemizin, iki ülkenin özel sektörleri arasında yeni iş birliği alanları açacağına inanıyorum."

UCCAEP Direktörü Jorge Luis Araya Chaves ise Türkiye'deki farklı sektörlerden gelen çok sayıda iş kadınına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün bizim için tecrübelerin ve iş fırsatlarının paylaşılması büyük bir şanstır. Bu toplantı vesilesiyle iki ülkenin kardeş halklarını daha da yakınlaştırmak ve ikili ticareti artırmak için büyük çaba göstereceğiz." diye konuştu.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner de Türkiye ve Ege bölgesinin potansiyelini Kosta Rika ile paylaşmak için burada olduklarını kaydetti.

Kendilerine gösterilen misafirperverlik için Büyükelçi Kaya ve Kosta Rikalı yetkililere teşekkür eden Aşkıner, "Girişimcilik yolculuklarının başındaki genç kadınlara ilham kaynağı olmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın girişimcilerini sizlere tanıtmak için geldik. Eminim ki bu 3-4 günlük buluşmalar ve B2B görüşmeleri sırasında, karşılıklı ticari ilişkilerimizi güçlendirecek doğru yolları bulacağız." dedi.

Toplantının ardından Türk ve Kosta Rikalı iş kadınları çok sayıda ikili görüşmelerde bulundu.

Bu arada EGİKAD üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında San Jose Kahramanlar Anıtı ile Peru Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunma törenlerine de katıldı.