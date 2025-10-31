Haberler

EGİKAD Üyeleri Kosta Rika'da İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) üyeleri, Kosta Rika'ya düzenledikleri ziyarette, Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçiliği işbirliğinde ikili görüşmeler gerçekleştirerek, iki ülke arasında ticaret ve işbirliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

SAN Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'ya ziyaret eden Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) üyeleri, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

EGİKAD heyeti, Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçiliği işbirliğinde, başkent San Jose'deki Kosta Rika Özel Sektör Odaları ve Dernekleri Birliği (UCCAEP) üyeleriyle toplantı yaptı.

Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, buradaki konuşmasında, UCCAEP Başkanı Maritza Hernandez ve ülkedeki kadın girişimcilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olduğuna işaret eden Kaya, "Ülkemiz Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü vazifesi görüyor. Büyümemiz inovasyon, sürdürülebilirlik ve giderek artan biçimde tüm sektörlerde kadın liderliği tarafından yönlendiriliyor." ifadesini kullandı.

Kaya, EGİKAD'ın Kosta Rika'ya yaptığı ziyaretin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"EGİKAD üyesi Türk iş kadınlarından oluşan heyeti burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Latin Amerika'yı ziyaret eden ve tamamı kadınlardan oluşan bu Türk iş heyeti, ilk durağı olarak Kosta Rika'yı seçti. Bugünkü UCCAEP görüşmemizin, iki ülkenin özel sektörleri arasında yeni iş birliği alanları açacağına inanıyorum."

UCCAEP Direktörü Jorge Luis Araya Chaves ise Türkiye'deki farklı sektörlerden gelen çok sayıda iş kadınına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün bizim için tecrübelerin ve iş fırsatlarının paylaşılması büyük bir şanstır. Bu toplantı vesilesiyle iki ülkenin kardeş halklarını daha da yakınlaştırmak ve ikili ticareti artırmak için büyük çaba göstereceğiz." diye konuştu.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner de Türkiye ve Ege bölgesinin potansiyelini Kosta Rika ile paylaşmak için burada olduklarını kaydetti.

Kendilerine gösterilen misafirperverlik için Büyükelçi Kaya ve Kosta Rikalı yetkililere teşekkür eden Aşkıner, "Girişimcilik yolculuklarının başındaki genç kadınlara ilham kaynağı olmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın girişimcilerini sizlere tanıtmak için geldik. Eminim ki bu 3-4 günlük buluşmalar ve B2B görüşmeleri sırasında, karşılıklı ticari ilişkilerimizi güçlendirecek doğru yolları bulacağız." dedi.

Toplantının ardından Türk ve Kosta Rikalı iş kadınları çok sayıda ikili görüşmelerde bulundu.

Bu arada EGİKAD üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında San Jose Kahramanlar Anıtı ile Peru Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunma törenlerine de katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Ekonomi
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Konsere damga vuran an! Kenan Doğulu, hayranına ayakkabısının bağcıklarını bağlattı

Ünlü şarkıcı, ayakkabısının bağcığını hayranına bağlattı
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.